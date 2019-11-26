Петербуржцы в шоке от паркурщика, игравшего со смертью на крыше бизнес-центра у площади Восстания

СЕГОДНЯ 22:57 2019-11-26T22:57:47+03:00

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Петербуржцы обсуждают в соцсетях видео безрассудного паркурщика, прыгающего на крыше бизнес-центра возле площади Восстания. Руфер-экстремал Сергей Шорохов довольно бодро и уверенно перескакивал с балку на балку на круглой конструкции на высоте пятиэтажного дома.

- Нужно верить в свое тело. Доверять ему и чувствовать, что оно физически готово делать то, что вы запланировали сделать. Недостаточно одной только веры в себя, - пишет мужчина под видеозаписью опасных трюков в своем Instagram.

Многие подписчики Сергея – иностранцы. Люди восхищаются смелостью паркурщика и молятся за его здоровье. Петербуржцы, преимущественно, в шоке и ужасе от поступка мужчины. На видео заметно, как некоторые прохожие, запрокинув головы, наблюдали за прыжками руфера. После выполненных трюков, Сергей отметил, что его сердце бешено колотится и ему по-настоящему страшно и трудно успокоиться.

serzhlife Прыжки паркурщика на пятиэтажке возле площади Восстания.

ИСТОЧНИК KP.RU