2019-11-26T22:57:47+03:00
Общество

Петербуржцы в шоке от паркурщика, игравшего со смертью на крыше бизнес-центра у площади Восстания

Экстремал выложил видео своих прыжков в своем Instagram [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Опасные трюки на крыше пятиэтажки закончились без происшествий. Фото: instagram.com/serzhlifeОпасные трюки на крыше пятиэтажки закончились без происшествий. Фото: instagram.com/serzhlife
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Петербуржцы обсуждают в соцсетях видео безрассудного паркурщика, прыгающего на крыше бизнес-центра возле площади Восстания. Руфер-экстремал Сергей Шорохов довольно бодро и уверенно перескакивал с балку на балку на круглой конструкции на высоте пятиэтажного дома.

- Нужно верить в свое тело. Доверять ему и чувствовать, что оно физически готово делать то, что вы запланировали сделать. Недостаточно одной только веры в себя, - пишет мужчина под видеозаписью опасных трюков в своем Instagram.

Многие подписчики Сергея – иностранцы. Люди восхищаются смелостью паркурщика и молятся за его здоровье. Петербуржцы, преимущественно, в шоке и ужасе от поступка мужчины. На видео заметно, как некоторые прохожие, запрокинув головы, наблюдали за прыжками руфера. После выполненных трюков, Сергей отметил, что его сердце бешено колотится и ему по-настоящему страшно и трудно успокоиться.

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Прыжки паркурщика на пятиэтажке возле площади Восстания.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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