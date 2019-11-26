Суд обязал СПбГУ восстановить в должности бывшего сотрудника, уволенного за избиение коллеги

СЕГОДНЯ 23:20 2019-11-26T23:20:54+03:00

Также университет выплатит мужчине почти 314 тысяч рублей за пять месяцев простоя без работы

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга обязал СПбГУ восстановить в должности своего бывшего сотрудника, уволенного за драку. Мужчина просидел без работы 5 месяцев с 26 июня 2019 года. Известно, что он был заместителем начальника отдела охраны труда при управлении безопасности труда и жизнедеятельности Ректората.

- Комитет по этике СПбГУ установил, что 27 мая мужчина повздорил с коллегой, избил его и порвал ему свитер. Пострадавший даже написал заявление в полицию. Университет решил, что такое поведение несовместимо с высоким статусом сотрудника вуза и уволил виновника драки, - передают детали дела в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге экс-сотрудник СПбГУ пошел в суд и не зря – теперь университет обязали восстановить его на работу. За вынужденный пятимесячный прогул ему заплатят почти 314 тысяч рублей и еще 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU