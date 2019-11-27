Ладожские рыбаки жалуются на хулиганистых нерп, крадущих рыбу и рвущих сети

СЕГОДНЯ 00:55 2019-11-27T00:55:02+03:00

Рыбаки доведены чуть ли не до отчаяния и грозятся отстреливать тюленчиков [фото]

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Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» прокатились по Ладоге и опросили местных рыбаков об их отношениях с ластоногими животными. Оказалось, что нерпы часто хулиганят. Они не прочь выкрасть пойманную рыбу прямо из-под носа. Некоторые и вовсе громят и рвут рыбацкие сети и мережи с металлическими конструкциями.

- Убедительность и эмоциональность рассказов рыбаков такова, что даже нам уже снятся несметные полчища «годзиллообразных» нерп, которые переворачивают рыбацкие суденышки и грызут их избы. Но, исходя из научной литературы столетней давности, и раньше были такие же жалобы. Так что сейчас пытаемся хотя бы чуть-чуть примирить противоборствующие стороны, - передает группа «Спасение тюленей» во «Вконтакте».

На Ладоге нерпы особенно шаловливы и не церемонятся с рыбаками в борьбе за улов. Фото: vk.com/sealrescue

Особенно рыбаки в гневе из-за того, что нерпы съели всего сига. Они даже считают, что пора отстреливать всех хулиганистых ластоногих.

ИСТОЧНИК KP.RU