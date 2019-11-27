2019-11-27T01:26:05+03:00
Звезды

Палеонтолог нашел в Пушкине древнего моллюска в красном мраморе, которому 200 млн лет

«Сокровище» находится прямо на железнодорожной станции «Царское село»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Аммониты вымерли еще во времена динозавров. Фото: instagram.com/russianfossilsАммониты вымерли еще во времена динозавров. Фото: instagram.com/russianfossils
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Петербургский палеонтолог Антон Барашенков наткнулся на железнодорожной станции «Царское село» на древнего аммонита (вымершего головоногого моллюска – прим. ред.). Он находился прямо в красном кусочке мрамора под ногами. По словам ученого, ему может быть около 200 миллионов лет.

- В Пушкине самая красивая точка с городскими окаменелостями из всех, что я знаю. Теперь я разглядел там и эту древнюю «спиральку». Аммониты почили еще во времена динозавров, так что находка чудесная. По идее, это единственный такой моллюск из красного мрамора, который встречается в Петербурге, - пишет палеонтолог в своем Instagram.

Барашенков считает, что, когда рабочие укладывали этот кусок мрамора в 1940 гг., они наверняка сочли его бракованным, словно с дырками. Поэтому его уложили у непримечательной стены, где ничего не разглядеть. Теперь полюбоваться на вымершую живность может каждый желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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