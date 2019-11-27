В Калининском районе заметили смышленого мужчину, заряжающего электромобиль через форточку
Петербуржцы обсуждают в соцсетях забавное объявление одного из жителей Калининского района. Некий Федор во дворе своего дома приклеил листовку, в которой настоятельно просит не занимать место у дерева. Дело в том, что мужчина заряжает там свой электромобиль. Нюанс в том, что делает он это, протянув провод с розеткой от дерева к своей форточке. Также владелец электрокара предупредил о напряжении всей конструкции мощностью в 98 кВ.
Соседи мужчины оценили его смекалку и выложили фотографию объявления в соцсети. В частности, снимком поделились на странице Twitter-аккаунта «Дикий Петербург». Горожане удивились ноу-хау и вдоволь нашутились в комментариях.
- Это наверняка робот Федор, ему за полет на МКС машину дали просто!
- Похоже мужик познал всю силу богини Эйвы, как в фильме «Аватар».
- Поедет ли завтра Федор на работу? Все зависит от того, послушают ли его соседи, хах!
ИСТОЧНИК KP.RU