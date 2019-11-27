СЕГОДНЯ 02:09 2019-11-27T02:18:34+03:00

В центре по традиции будут работать две площадки для веселого времяпровождения

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Стало известно, когда начнутся новогодние гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте. Старт торжественных мероприятий намечен на 23 часа 31 декабря. По традиции заработают две площадки - у главного портика Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице. Веселиться можно сколько захочется и совсем не беспокоиться о возвращении домой - ведь метрополитен будет работать в круглосуточном режиме.

- В 3 часа ночи над Невой от Петропавловской крепости запустят огромный фейерверк. В целом, вся праздничная программа продлится до 4 часов утра 1 января, - сообщает пресс-служба Смольного.

Рождество Христово также не обойдется без праздничных событий. 7 января на Стрелке Васильевского острова, в Петропавловской крепости и на Дворцовой набережной пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда».

Напомним, что город должны полностью украсить к новогодним праздникам к 20 декабря. На следующий день в Северную столицу как раз заглянет Дед Мороз из Великого Устюга.

ИСТОЧНИК KP.RU