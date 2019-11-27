Каршеринг снес Mercedes на встречной полосе на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-27T08:15:49+03:00

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В ночь на среду, 27 ноября, на Невском проспекте в Петербурге произошла авария с участием каршеринга. Арендованный автомобиль буквально снес Mercedes с дороги, стоящий возле тротуара. Каршеринг влетел прямиком в водительскую дверь иномарки, попутно разбив еще и заднюю часть корпуса.

- Каршеринг занесло и он влетел в стоящий Mercedes, - рассказал в сети очевидец аварии.

Действительно, ночью в Петербурге немного подморозило и дороги покрыл плотный слой гололеда. Без зимней резины по такой поверхности машины скользят как на катке. Пользователи сервисов каршерингов отметили, что качество шин на этих авто не самое высокое.

- Сейчас ехал на вокзал на точно таком же. Машина сама по себе валкая, плюс по ощущениям, зимняя резина не из самых лучших. Но при этом, если не превышать скорость, особенно на поворотах, ничего страшного случиться не может, - поделился петербуржец.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции и медики. Сообщений о серьезных травмах у водителей не поступало. Причину ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU