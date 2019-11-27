Массовые утренние аварии превратили дороги Петербурга в большую пробку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-27T09:14:24+03:00

На КАД произошло ДТП с участием около 15 машин

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Утренний гололед сыграл плохую шутку с автомобилистами Петербурга. В самый час пик. К 9 часам, 27 ноября, город сковали семибалльные пробки. Аварии с большим количеством машин происходят в каждом районе Северной столицы. Автомобили заносит на скользких дорогах.

- На внутреннем кольце КАД, у развязки с Пискаревским, в ДТП около 10-15 машин. Все разлетелись в отбойники, - делятся петербургские автомобилисты в соцсетях.

На внешнем кольце КАД после у развязки с Таллиннским шоссе тоже не проехать. Сразу два ДТП создали пробку в левом ряду. По предварительным данным никто не пострадал.

Утром в среду, 27 ноября, автомобили бились во всех районах города / Фото: скрин "Яндекс.Пробки"

Также сразу три аварии парализовали движение на площади Мужества: такси въехало в трактор, столкнулись грузовик и автобус, а также иномарка влетела в другую «легковушку», пока ее водитель общался с инспекторами ДПС.

Судя по сервисам пробок, на 9 часов утра жуткая пробка по Выборгском и Пироговской набережным в обе стороны. Также стоит Большой Сампсониевский от Лесной до Светлановской площади, Гражданский проспект и Витебский.

ИСТОЧНИК KP.RU