Тилль Линдеманн прокатился на багажной ленте в Пулково

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-27T09:42:31+03:00

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Музыкант Тилль Линдеманн, фронтмен известной немецкой группы Rammstein снова прилетел в Петербург. Во вторник, 27 ноября, в своем Instagram он опубликовал видео из аэропорта Пулково. На кадрах скандальный певец в черном пальто и кепке с черепом катается на багажной ленте рядом чемоданом, спокойно попивая какой-то напиток из банки.

В последнее время Тилль Линдеманн стал частым гостем Северной столицы. В сентябре этого года на студии «Ленфильм» он снял свой новый клип с участием Светланы Лободы. Видео на сольную песню Frau & Mann вышло в минувший понедельник. В нем музыкант играет директора советской фабрики, на которой трудится героиня Лободы. Клип снят в стиле прошедшей эпохи. Фанаты музыканта уже шутят, что Тиллю пора выдать российское гражданство.

Также в середине ноября немец устроил «драку» на Дворцовой площади под «Калинку». Шуточный пост, на котором он бьется с известным актером Петером Стормаре, одетым в костюм астронавта, Тилль опубликовал в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU