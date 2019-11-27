Гонка Corvette и Range Rover закончилась ДТП на ЗСД

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-27T10:08:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Белый, спортивный Corvette и мощный Range Rover Velar не поделили дорогу на ЗСД утром в среду, 27 ноября. Две дорогостоящие машины столкнулись сразу после пункта оплаты на съезде в Белоостров под Петербургом, на 41-м километре. Судя по характеру повреждений авто, Corvette въехал в зад джипу.

- Померились «письками» называется. Иначе как объяснить аварию после пункта оплаты, где все едут не более 30 километров в час, - высказал мнение петербургский водитель в сети.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Больше всего очевидцы ДТП стали переживать за сами автомобили, стоимость которых достаточно высока. В среднем цена Corvette около 6-8 миллионов рублей. Новая модель Velar стоит от 4 миллионов рублей и выше.

- После такой аварии точно начнется битва страховых компаний, - шутят пользователи сети.

Установить виновных в ДТП предстоит дорожным инспекторам. Пробку инцидент не спровоцировал.

ИСТОЧНИК KP.RU