2019-11-27T10:08:20+03:00
Происшествия

Гонка Corvette и Range Rover закончилась ДТП на ЗСД

На утреннем гололеде в Петербурге столкнулись две дорогостоящие иномарки
Лилия КОЗЛОВА
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Corvette влетел в Range Rover на гололеде на ЗСДCorvette влетел в Range Rover на гололеде на ЗСДФото: СОЦСЕТИ
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Белый, спортивный Corvette и мощный Range Rover Velar не поделили дорогу на ЗСД утром в среду, 27 ноября. Две дорогостоящие машины столкнулись сразу после пункта оплаты на съезде в Белоостров под Петербургом, на 41-м километре. Судя по характеру повреждений авто, Corvette въехал в зад джипу.

- Померились «письками» называется. Иначе как объяснить аварию после пункта оплаты, где все едут не более 30 километров в час, - высказал мнение петербургский водитель в сети.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Больше всего очевидцы ДТП стали переживать за сами автомобили, стоимость которых достаточно высока. В среднем цена Corvette около 6-8 миллионов рублей. Новая модель Velar стоит от 4 миллионов рублей и выше.

- После такой аварии точно начнется битва страховых компаний, - шутят пользователи сети.

Установить виновных в ДТП предстоит дорожным инспекторам. Пробку инцидент не спровоцировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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