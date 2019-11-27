День жестянщика: Из-за гололеда маршрутка влетела в столб на Сердобольской улице

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-27T10:28:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночной морозец привел к тому, что дороги Петербурга превратились в каток. Скользко и пешеходам, которые падают на тротуарах и водителям, попадающим в многочисленные ДТП. Одним из них стала авария на Сердобольской улице, где маршрутка врезалась в столб.

- Гололед на Сердобольской. Маршрутка стоит, отдыхает в столбе - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, инцидент произошел ранним утром и ПАЗик только ехал из парка к месту посадки пассажиров у метро «Черная речка», поэтому пострадавших в столкновении не оказалось.

При этом утренний гололед собрал целую коллекцию ДТП на городских улицах. Если верить онлайн-картам, то аварии происходят каждые 5 минут. Этому способствует и теплая погода, стоявшая последнее время - водители привыкли к чистому асфальту и оказались не готовы к изменению дорожной обстановки.

По состоянию на 10:00 затруднения оцениваются Яндекс.Картами на 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU