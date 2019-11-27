2019-11-27T11:07:14+03:00
Происшествия

На Маршала Захарова четверо грабителей унесли из магазина кофе и рыбу, а потом скрылись на иномарке

Любителей бесплатного шоппинга задержали сотрудники Росгвардии
Петр КИБЕР
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Росгвардейцы поймали троих мужчин и даму, ограбивших супермаркет.Росгвардейцы поймали троих мужчин и даму, ограбивших супермаркет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Настоящий налет на продуктовый супермаркет, расположенный в Красносельском районе Петербурга, нанесли четверо злоумышленников. Днем 26 ноября трое мужчин и дама забежали в помещение, побили охранника и, похватав продукты, скрылись из вида.

- Около 12 часов дня трое мужчин и женщина ворвались в магазин, расположенный на улице Маршала Захарова, где похитили различные продукты питания, в том числе кофе и рыбу, а затем скрылись на автомобиле Chevrolet Lanos, - сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Работники ограбленного супермаркета тут же вызвали стражей порядка, которые по горячим следам нашли злодеев. Все трое сидели в машине у дома №21 на Петергофском шоссе. Здесь же лежали и украденные продукты.

Всю четверку росгвардейцы отвезли в ближайшее отделение полиции, где выяснилось, что задержанные уже были неоднократно судимы. Вероятно, вскоре у них появится новая запись в личных делах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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