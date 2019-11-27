Пенсионерка чудом выжила, упав в лестничный пролет с высоты 7 этажа

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-27T11:35:53+03:00

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Врачи Александровской больницы Петербурга спасают жизнь пенсионерке, упавшей с большой высоты. Около трех часов дня во вторник, 26 ноября, карета скорой помощи госпитализировала 77-летнюю старушку с множественными переломами всего тела. По словам очевидцев, женщина упала в лестничный пролет с высоты 7 этажа.

- Медики забрали пациентку из одной из парадных дома 2 по Искровскому проспекту. В больнице у нее диагностировали кататравму, внутримозговое кровотечение, переломы позвоночника, ребер, лонной-седалищной кости, лодыжек, а также множественными травмами и ушибами, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая поступила в шоковом состоянии третьей степени, сейчас опрашивать ее нельзя. Видеонаблюдение в парадной отсутствует. По словам очевидцы, пенсионерка упала в лестничный пролет с высоты 7 этажа. Правоохранители проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU