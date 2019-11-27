Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле
Проект строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД), он же Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), обсуждается в Петербурге не первый год. Один город, даже вместе с Ленобластью, такое масштабное строительство один финансово не потянет, поэтому помощь попросили у Москвы. В Кремле идею долго рассматривали, но все же решили одобрить. Скорее всего.
- Правительство России одобрило проект строительства ШМСД и включило ее в список потенциально приоритетных федеральных проектов, для которых требуется подтвердить финансирование, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера РФ Максима Акимова.
Правительственная комиссия по транспорту включила проект в план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Это означает, что деньги на трассу скорее всего дадут.
А из потребуется немало. Проект ШМСД, который должен соединить центр Петербурга (пойдет от стыка ЗСД с Благодатной улицей) с Ленинградской областью в районе Кудрово и с КАД, пока оценивается в 182 миллиарда рублей. Часть - федеральное финансирование, другая - федеральное, а третью внесут инвесторы.
ИСТОЧНИК KP.RU