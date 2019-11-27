Сестра Людмилы Вербицкой рассказала о продолжительной болезни филолога

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-27T12:00:03+03:00

В течении 10 лет знаменитый на весь мир лингвист боролась с онкологией

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Петербург прощается со знаменитым лингвистом, защитником русского языка Людмилой Вербицкой. В 10 часов утра, 27 ноября, в актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета началась гражданская панихида, на которой собрались сотни людей, чтобы выразить слова соболезнования и горесть утраты великого филолога. Последней произнесла речь сестра Вербицкой, Наталья Бубнова. Она рассказала, что знаменитый на весь мир филолог десять лет боролась с онкологией, и поблагодарила врачей, которые помогали ей в этом.

- И никто ведь не знал, что она больна, - сказала Наталья Алексеевна.

Она отметила, что с сестрой они были очень близки. В молодости Вербицкая мечтала стать врачом, однако путь в медицину ей, как дочери репрессированного отца, был закрыт. Но эту мечту как раз, несколько лет спустя, воплотила ее младшая сестра, став хирургом, профессором кафедры общей хирургии СПбГУ.

Вербицкая умерла 24 ноября на 84 году жизни. До последних дней она продолжала работать, коллеги по вузу называли ее «главным русистом планеты».

- Сейчас наша задача - еще с большим усердием чтить ее заветы - говорить правильно, - отметила Валентина Матвиенко на прощании с филологом.

ИСТОЧНИК KP.RU