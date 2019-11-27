Кошачий «хостел» в подвале появился в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-27T12:15:01+03:00

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В Петербурге открылся новый «хостел» для котов. Бесплатно поселиться и переночевать в «гостинице» могут все бездомные хвостатые, обитающие в центре города. Расположен он в подвале одного из домов в переулке Пирогова в Адмиралтейском районе. Также иногда постояльцев подкармливают местные жители, принося им корм или молоко.

- В переулке Пирогова появился кошачий хостел для бездомных животных, - поделились фото заведения петербуржцы в соцсети.

«Хостел» - это подвал жилого дома, проем в которой мило оформили местные жители. Выглядит он как розовый домик с дверцей и окошечком. Вывеска гласит «Cat`s Hostel» (Кошачий хостел). Также на фасаде указано, что пушистым постояльцам, как в любом современном месте, предоставляется Wi-Fi.

"Гостиница" гостиница расположилась в подвале дома на переулке ПироговаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Петербурга собираются решить проблему замуровывания подвалов, из-за которой гибнут бездомные животные. Они предложили законодательно обязать управляющие компании и ЖЭКи оставлять отверстие в подвалы, чтобы коты могли беспрепятственно в них жить.

ИСТОЧНИК KP.RU