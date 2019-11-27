Старый кот спрятался между стенами в петербургской ветклинике, спасаясь от усыпления

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-27T12:37:49+03:00

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Пожилой рыжий кот, почувствовал неладное и угрозу своей жизни, решил удрать и как следует спрятаться. Из-за возраста и ухудшения здоровья животное собирались усыпить в одной ветеринарных клиник в Приморском районе Петербурга. Поняв это, хвостатый решил биться до конца и спрятался в пустое пространство за стеной в медучреждении. Доставать кота во вторник, 26 ноября, пришлось профессионалам.

- Сегодня при стрессовой ситуации сбежал наш старичок Барсик, 15 лет, которого хотели усыпить, но решили его спасти и отдать в приют. Кот залез между стенкой в ветклинике, - рассказала петербурженка в группе организации «Кошкиспас».

Активисты приехали, вызволили кота, убедились, что ему ничего не грозит и помогли посадить в переноску. Бедный старичок сильно перенервничал за два дня, ожидая смертельного укола, но теперь его ждет покой и уют.

Рыжего Барсика забрали в приют, где кот проведет заслуженную и долгую пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU