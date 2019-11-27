Вратаря «Зенита» обвинили в нарушении режима

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-27T12:54:30+03:00

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Андрей Лунев начинал нынешний сезон как основной голкипер «Зенита» и один из кандидатов в сборную России, но с осени довольно неожиданно исчез с поле зрения болельщиков. Последний раз Андрей выходил на поле в конце сентября, в матче с «Локомотивом». А дальше место в воротах уверенно занял Михаил Кержаков, а Лунев в последнее время не попадает даже в заявку.

Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак перед игрой с «РБ Лейпциг» утверждал, что у голкипера рецидив старой травмы, и он проходит курс восстановления. Но, по информации «Рейтинга Букмекеров», к футболисту применены дисциплинарные меры за нарушение режима. Тем более, что «срывы» происходят не первый раз.

Минувшим летом 28-летний Лунев устроил скандал в московском аэропорту «Внуково», начав спорить с представителями авиакомпании. По словам очевидцев, он был в нетрезвом состоянии, в итоге на дебошира даже пришлось составить протокол о мелком хулиганстве.

ИСТОЧНИК KP.RU