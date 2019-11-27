2019-11-27T13:35:33+03:00
Спорт

«Зенит» сыграет с «Лионом» 27 ноября в лазурной форме

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов пройдет на «Петербург-Арене»
Ольга НАЗАРКИНА
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Зенит будет играть с Лионом в лазурной форме.Зенит будет играть с Лионом в лазурной форме.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Подопечные Сергея Семака сегодня сразятся с французами на своем поле. Игра с «Лионом» начнется в 20.55. В пресс-службе петербургского клуба сообщили, что «зенитовцы» будут играть в лазурной форме.

Отметим, что эта встреча имеет решающее значение для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Накануне тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что «Зениту» в предстоящем матче нужно соблюдать баланс, «чтобы атаковать и не пропускать контратаки и атаки соперника».

- Мы любую игру хотим выиграть. Иногда это удается, иногда - нет, - подчеркнул Семак.

Сейчас «зенитовцы» отстают от «Лиона» в турнирной таблице на три очка. После поражения в предыдущем матче с «Лейпцигом» (итоговый счет 0:2) они заняли третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

Сегодня в соцсетях удачи сине-бело-голубым желают даже болельщики «Спартака». С москвичами «Зенит» встретится 1 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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