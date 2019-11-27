2019-11-27T14:18:12+03:00
Общество

На границе Ленобласти и Карелии открыли движение по трассе «Сортавала»

Реконструкция участка дороги проходила с лета 2017 года
Лилия КОЗЛОВА
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Участок трассы "Сортавала" на границе Ленобласти и Карелии открыт после реконструкции / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Участок трассы "Сортавала" на границе Ленобласти и Карелии открыт после реконструкции / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Участок трассы А-121 «Сортавала» на границе Ленинградской области и Карелии снова готов в полном объеме принимать автомобилистов. В среду, 27 ноября, движение по дороге от 131 до 153 километров открыто после двухгодовой реконструкции.

- Сегодня вся трасса «Сортавала» на территории Ленинградской области отвечает нормативным требованиям. Это удобная, комфортная, безопасная и востребованная дорога, важная экономическая артерия. Проводимая работа способствует не только развитию туризма, но и инвестиционного потенциала регионов, росту транзитных грузовых и пассажирских перевозок в межрегиональном и международном сообщении. Уверен, автомобилисты по достоинству оценят этот результат труда огромного количества дорожников, — сказал исполняющий обязанности заместителя начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад», начальник отдела капитального строительства — Владимир Анищенко.

С лета 2017 года, когда стартовала реконструкция, рабочие построили около 10 километров новой и обновили почти 11 километров существующей дороги, возвели два моста через реку Тихая, реконструировали железнодорожный путепровод, сделали площадку для отдыха водителей и смонтировали более 14 километров линий наружного освещения.

К концу 2020 года в Ленинградской области все 153 километров трассы «Сортавала» будут приведены в нормативное состояние. За последние несколько лет федеральные дорожники выполнили строительство и реконструкцию участков этой транспортной артерии и на территории Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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