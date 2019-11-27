Женщина грозила взорвать больницу в Ленобласти, если ее лаборант не погасит кредит

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-27T14:42:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители проверяют ложное сообщение о минировании Рощинской районной больницы , находящейся в Выборгском районе Ленобласти. Во вторник, 26 ноября, неизвестная женщина, по телефону представившись сотрудницей одного из банков, потребовала, чтобы лаборант медучреждения погасила кредит. Второй ее звонок уже был полон угроз.

- Первый раз женщина позвонила в 7:50 часов на стационарный телефон в кабинете секретаря больницы. Позже, в 12:50 часов, она снова позвонила и потребовала позвать лаборантку, а когда получила отказ, то заявила: «Приготовьте свои огнетушители, сейчас приедем, взорвем, и все взлетите», - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Работники больницы поняли, что это не серьезная угроза, поэтому не стали проводить эвакуацию. Однако обратились в полицию и сообщили об инциденте. Правоохранители проверили задние и не нашли никаких взрывных устройств.

Сейчас полиция изучает запись разговора с мобильного телефона секретаря, которую она записала на диктофон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU