Неадекватный петербуржец с перевязанной шеей устроил переполох на Товарищеском проспекте

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-27T14:44:21+03:00

Жителей дома №6 корпус 6 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге в среду днем перепугали вопли молодого человека. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Жителей дома №6 корпус 6 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге в среду днем перепугали вопли молодого человека. По словам очевидцев, он «бесновался» на балконе. Соседи вызвали на место спасателей и правоохранителей. На место ЧП оперативно прибыла полиция, машины экстренных служб и бригады скорой помощи.

- На третьем этаже был открыт балкон, полиция заходила со щитом, потом приехала еще одна машина, вышли полицейские с черной сумкой. Затем приехали две скорые и вывели парня с перемотанной шеей, - пишут свидетели в соцсетях.

По неподтвержденным данным, мужчина якобы сам нанес себе ранения во время ссоры с девушкой. Пострадавшему оказали помощь.

Отметим, что два года назад похожий переполох здесь устроил житель дома №6, корпус 1. Он забаррикадировался в трехкомнатной квартире на четвертом этаже и угрожал взорвать гранату. Полицейские эвакуировали около 50 жильцов и оцепили несколько подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU