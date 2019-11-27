По Неве прошел первый лед

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-27T14:57:10+03:00

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Ночные заморозки привели к тому, что утром многие петербуржцы скользили по льду. Пешеходы падали а тротуарах, а водитель врезались на дорогах, устроив сотни ДТП. Покрылась ледяной коркой и Нева. Однако утром тонкий лед сошел, уплыв по течению реки.

- Первый ледостав на Неве, - сообщает оказавшийся в центре города корреспондент «КП-Петербург».

К зрелищу присоединились и прохожие, радостно делавшие селфи на фоне могучей реки. Впрочем, долго любоваться красотами Петербурга им не пришлось, ведь вскоре солнечную погоду сменила облачность а затем пошел снег.

И судя по прогнозам, идти он будет ближайшие три дня. Но если сейчас снежинки «сухие», то в четверг, пятницу и субботу горожан ожидает мокрый снег с дождем. Все это будет сопровождаться оттепелями и ночными заморозками, так что водителям, особенно в ночные и утренние часы следует опасаться гололеда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/746406" frameborder="0"></iframe> На Неве начался ледостав: 27 ноября 2019 года.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU