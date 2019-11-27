По Неве прошел первый лед
Ночные заморозки привели к тому, что утром многие петербуржцы скользили по льду. Пешеходы падали а тротуарах, а водитель врезались на дорогах, устроив сотни ДТП. Покрылась ледяной коркой и Нева. Однако утром тонкий лед сошел, уплыв по течению реки.
- Первый ледостав на Неве, - сообщает оказавшийся в центре города корреспондент «КП-Петербург».
К зрелищу присоединились и прохожие, радостно делавшие селфи на фоне могучей реки. Впрочем, долго любоваться красотами Петербурга им не пришлось, ведь вскоре солнечную погоду сменила облачность а затем пошел снег.
И судя по прогнозам, идти он будет ближайшие три дня. Но если сейчас снежинки «сухие», то в четверг, пятницу и субботу горожан ожидает мокрый снег с дождем. Все это будет сопровождаться оттепелями и ночными заморозками, так что водителям, особенно в ночные и утренние часы следует опасаться гололеда.
На Неве начался ледостав: 27 ноября 2019 года.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU