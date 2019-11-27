Двое в чулках ограбили магазин в Ленобласти

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-27T15:16:19+03:00

Двое мужчин в чулках на голове ограбили магазин в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В небольшой деревне Малое Верено в Гатчинском районе Ленинградской области произошел вооруженный грабеж круглосуточного магазина. Двое мужчин, в стиле старых криминальных фильмов, натянули чулки на голову и ворвались с пистолетом в ларек, где стали угрожать 56-летней продавцу.

- Двое утроили налет на магазин в доме 1 «а» по Киевскому шоссе в 4:50 ночи. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили три тысячи рублей из кассы и мобильный телефон продавца, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Испуганная работница магазина нажала на тревожную кнопку, после чего на место прибыли сотрудники ЧОП, которые уже связались с полицией.

В торговом зале установлены камеры видеонаблюдения. Записи уже изъяты и изучаются правоохранителями. На них запечатлены двое мужчин лет 25, в темной одежде с чулками на голове. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU