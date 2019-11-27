Башню с часами на Думской признали пожароопасной

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-27T15:34:53+03:00

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Сотрудники прокуратуры Центрального района проверили историческое здание на Думской улице в центре Петербурга и остались очень недовольны. Оказалось, что в объекте культурного наследия не все в порядке с пожарной безопасностью.

После рейда надзорное ведомство обратилось в Куйбышевский районный суд. Ответчиком по иску выступил Межрегиональный союз концертных деятелей.

- В заявлении истца было сказано, что при проверке дома 1/3, литера А слишком узкий эвакуационный выход (менее 1,9 метра), высота его потолка тоже ниже допустимого значения в 0,8 метра. Кроме того, в полу этого выхода перепад высот меньше 45 см, меньше трех ступеней, а выход на лестничную клетку не оборудован дверями второго типа, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Не была предоставлена и документация, отражающая показатели пожарной опасности. В связи с этим прокуратура попросила обязать Межрегиональный союз концертных деятелей устранить все выявленные нарушения.

Суд, однако, исковые требования удовлетворил только частично и дал союзу 150 дней на то, чтобы сделать башню безопасной.

ИСТОЧНИК KP.RU