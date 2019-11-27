Двое избили и ограбили 87-летнего ветерана в его собственном доме в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-27T16:00:28+03:00

В Ленобласти парочка избила и ограбила ветерана в его собственном доме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У старика забрали шесть юбилейных медалей ко «Дню Победы» и статуэтку Майи Плисецкой

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области мужчина и женщина ограбили ветерана Великой Отечественной войны, забравшись в его дом. Преступники избили 87-летнего пенсионера и забрали у него все самое ценное - юбилейные медали ко «Дню Победы» и статуэтку известной балерины Майи Плисецкой.

- Около 21:00 часов 21 ноября неизвестные отжали оконную раму в одноэтажном деревянном доме пенсионера, расположенном на 2-й Железнодорожной улице в поселке Торковичи Лужского района. Там они напали на старика и избили его, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После, парочка прихватила 4 тысячи рублей, мобильный телефон, шесть медалей и статуэтку. С этой добычей они поспешили скрыться. Спустя четыре дня, в час ночи 26 ноября, подозреваемых выследили и задержали у дома 4 по Пулковской улице в Петербурге.

Задержанными оказались 31-летняя женщина и 32-летний мужчина, уроженцы Ленобласти, гражданка – почти соседка ограбленного ветерана. Ее друг имеет за плечами большое уголовное прошлое по части грабежей. Сейчас на обоих заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU