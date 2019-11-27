2019-11-27T16:23:05+03:00
Происшествия

Грузовик Hyundai перевернулся на велодорожке у Пискаревского парка

В среду 27 ноября в Петербурге снова День жестянщика
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Грузовик Hyundai перевернулся на велодорожке у Пискаревского парка.Грузовик Hyundai перевернулся на велодорожке у Пискаревского парка.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Перевернутый грузовичок обнаружили на новой дорожке для велосипедистов на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге. Как он там оказался – загадка. Скорее всего, пытался объехать пробку. Ситуация на дорогах в городе сегодня очень скользкая.

Фотографии машины опубликовали в Сети очевидцы происшествия.

- Перемахнул через кусты и прилег отдохнуть. Водитель цел и осматривает машину, - уточнил автор снимков.

- Сегодня все пьяные проснулись? Авария на аварии с утра! - посетовали в комментариях к фото.

Однако многих такое количество ДТП ничуть не удивило.

- Ничего странного, просто неготовые к сезонному вождению выходят из игры. Так у нас всегда начинаются зимы, - заметил еще один участник обсуждения.

Дорожная обстановка в городе действительно оставляет желать лучшего. Из-за резкого похолодания трассы превратились в каток. К тому же многие водители до сих пор не переобули свои машины и на свой страх и риск продолжают ездить на лысой резине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24