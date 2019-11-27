Кипяток из прорванной трубы затопил перекресток Тореза и Есенина

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-27T17:01:18+03:00

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В Выборгском районе Петербурга произошел очередной прорыв. Авария случилась на магистральном трубопроводе на перекрестке проспекта Тореза и улицы Есенина около 16 часов в среду, 27 ноября. Кипяток быстро заполонил улицы, заволакивая густым паром проезжую часть.

- Сообщение о технологическом нарушении у дома 93 по проспекту Тореза поступило на центральный диспетчерский пульт ТЭКа около 16 часов. Аварийная бригада незамедлительно выехала на место, - сообщили в петербургской организации.

По словам очевидцев, машины едут прямо по кипятку. В обе стороны по проспекту Тореза растянулась пробка на 2.5 километра. Водители двигаются по дороге практически с нулевой видимостью из-за пара.

На данный момент уже ведутся работы по починке трубы. По нормативам, на это отводится 20 часов, то теплоэнергетики обещают справиться раньше. В организации напомнили петербуржцам, что ни в коем случае нельзя пытаться пройти или проехать по затопленным улицам, так как это может быть опасно для здоровья и жизни.

На перекрестке Тореза и Есенина в Петербурге прорвало трубу с кипятком.

ИСТОЧНИК KP.RU