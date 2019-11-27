Главное казначейство в Петербурге отреставрируют за 47,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-27T17:04:52+03:00

Здание было построено в первой половине XIX века и нуждается в капитальном ремонте

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Государственный музей истории Петербурга ищет подрядчика для ремонта Главного казначейства. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям аукциона, начальная цена контракта составляет 47,4 млн рублей. Подрядчику предстоит отреставрировать круглые колонны, своды и купола, лицевую поверхность кирпичной кладки. Помимо этого, нужно будет воссоздать внешний каркас утраченных металлических решеток, оград и калиток, все декоративные элементы на них, а также провести ряд других работ. Итоги конкурса должны подвести 28 ноября.

Главное казначейство было построено в 1838 году по проекту архитектора И. И. Гальберга. Оно служило главным денежным складом. В 1862 году в нем разместилось управление Санкт-Петербургского Инженерного и Артиллерийского округов. В 20-40-х годах XX века здание использовали разные военные организации. Сейчас оно находится в ведении музея истории города.

ИСТОЧНИК KP.RU