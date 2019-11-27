В Сяськелево двое суток стояла машина с мертвецами

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-27T17:22:24+03:00

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Следователи управления СК России по Ленинградской области разбираются в обстоятельствах гибели двух молодых уроженцев Ростовской области, тела которых нашли в припаркованной машине в деревне Сяськелево.

- 26 ноября 2019 года в салоне автомобиля, припаркованного на обочине дороги в Гатчинском районе Ленинградской области были обнаружены тела 31-летнего мужчины и 22-летней девушки, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

При осмотре тел видимых признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было, а предварительная судмедэкспертиза показала, что причиной гибели молодых людей стало отравление угарным газом.

Известно, что за два дня до этого автомобиль с включенной «аварийкой» видели местные жители, однако значения этому никто не придал.

По версии следствия, уроженцы Ростовской области приехали в Ленобласть или Петербург на работу, однако здесь из машина сломалась. Люди решили погреться пока ждали помощь, однако по неосторожности погибли.

Проверка обстоятельство трагедии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU