Матч «Зенит» - «Спартак» обслужит бригада Виталия Мешкова

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-27T18:18:53+03:00

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Встреча сине-бело-голубых и подопечных Доменико Тедеско пройдет 1 декабря на «Газпром-Арене» и начнется в 19.00. Список арбитров, назначенных на матчи 18-го тура чемпионата России, появился на официальном сайт Российского футбольного союза. Центральный матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет обслуживать Виталий Мешков.

Его ассистентами выступят Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервным судьей назначен Павел Кукуян. Михаилу Вилкову и Евгению Турбину поручено отвечать за систему VAR (Video assistant referee). Эта технология позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально ее включили в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. В пресс-службе «Зенита» в свою очередь отметили, что Мешков за свою карьеру успел обслужить 20 матчей с участием петербуржцев.

Последняя встреча сине-бело-голубых со «Спартаком» прошла 1 сентября на выезде и завершилась в пользу «Зенита» со счетом 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU