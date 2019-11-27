2019-11-27T18:18:53+03:00
Спорт

Матч «Зенит» - «Спартак» обслужит бригада Виталия Мешкова

На игре сине-бело-голубых и красно-белых будет работать VAR
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Центральный матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет обслуживать Виталий Мешков.Центральный матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет обслуживать Виталий Мешков.Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Встреча сине-бело-голубых и подопечных Доменико Тедеско пройдет 1 декабря на «Газпром-Арене» и начнется в 19.00. Список арбитров, назначенных на матчи 18-го тура чемпионата России, появился на официальном сайт Российского футбольного союза. Центральный матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет обслуживать Виталий Мешков.

Его ассистентами выступят Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервным судьей назначен Павел Кукуян. Михаилу Вилкову и Евгению Турбину поручено отвечать за систему VAR (Video assistant referee). Эта технология позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально ее включили в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. В пресс-службе «Зенита» в свою очередь отметили, что Мешков за свою карьеру успел обслужить 20 матчей с участием петербуржцев.

Последняя встреча сине-бело-голубых со «Спартаком» прошла 1 сентября на выезде и завершилась в пользу «Зенита» со счетом 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы злятся на часовые очереди в аквапарк «Питерлэнд» из-за «черной пятницы»
Дзюба открыл счет в матче против «Лиона»
В центре «Велес» скончалась лисица, которая весь ноябрь пыталась оправиться от комы
Следователи Ленобласти просят помочь в розыске бритоголового серийного насильника
Участкового, нашедшего крупнейшую в России лабораторию с наркотиками на 7 миллиардов рублей, поощрили премией в 50 тысяч рублей
Стал известен стартовый состав «Зенита» на домашний матч с «Лионом» в Лиге чемпионов
Путин и Шойгу заложили на «Адмиралтейских верфях» универсальный патрульный корабль для Арктики
Петербуржец получил условный срок за таможенную аферу на 2 млн рублей
Два молодых жителя Гатчины скрутили центнер чугунных грузокомпенсаторов с железной дороги
«Водоканал» заверил петербуржцев, что заводы по сжиганию осадка безопасны и экологичны
Морж со стажем пропал во время голого купания в Малой Невке
Работает без выходных: В «Зените» ответили на слух об изгнании Лунева из основного состава
Пулково могут соединить с трассой М-11 новой развязкой
В ЦПКиО Зеленогорска построят кинотеатр и дом творчества
В Сяськелево двое суток стояла машина с мертвецами
Главное казначейство в Петербурге отреставрируют за 47,4 млн рублей
Кипяток из прорванной трубы затопил перекресток Тореза и Есенина
Грузовик Hyundai перевернулся на велодорожке у Пискаревского парка
В Ленобласти готовятся к сильным снегопадам и выводят на дороги спецтехнику
Суд взыскал с петербуржца 380 млн рублей по кредиту
Двое избили и ограбили 87-летнего ветерана в его собственном доме в Ленобласти
Петербуржцы идут пешком в аэропорт Пулково из-за жутких пробок
Башню с часами на Думской признали пожароопасной