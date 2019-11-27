Работает без выходных: В «Зените» ответили на слух об изгнании Лунева из основного состава

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-27T18:31:55+03:00

Появившиеся на этой неделе сообщения об отстранении Андрея Лунева от основного состава из-за нарушения режима источник в клубе назвал «намеренным бредом». Фото: Александр ГЛУЗ

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По сообщению источника из «Зенита», 28-летний вратарь Андрей Лунев до сих пор не тренируется с основным составом команды исключительно по причине осложнения травмы плеча. Изначально возвращение Лунева к тренировкам в общей группе ожидалось к середине ноября, но вратарю потребовались дополнительные лечебные процедуры, при этом удалось обойтись без операции.

Появившиеся на этой неделе сообщения об отстранении Андрея Лунева от основного состава из-за нарушения режима источник в клубе назвал «намеренным бредом». Добавив, что дисциплинарных вопросов к Луневу не появлялось. Наоборот, во время перерыва на матчи сборных голкипер отказывался от выходных и тренировался по индивидуальной программе.

В полную силу Андрей сможет работать примерно через две недели, поэтому сыграть в официальном матче сможет только после Нового года.

Последний матч за «Зенит» Андрей Лунев провел 2 октября, - тогда команда Семака в матче 2 тура Лиги чемпионов победил португальскую «Бенфику» (3:1). Затем Лунев несколько раз был трижды заявлен на матчи в качестве запасного (последний раз - 27 октября в матче "Крылья Советов" - "Зенит"), а потом перестал попадать даже в заявку. Во вторник, 26 ноября, в СМИ появилась информация, что настоящая причина отсутствия Лунева в основном составе "Зенита" - нарушение спортивного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU