Морж со стажем пропал во время голого купания в Малой Невке
В Петербурге идут поиски моржа, который в ночь на 26 ноября пропал во время купания в Малой Невке. Известно, что мужчина работал сотрудником частного охранного предприятия и давно практиковал экстремальное ныряние в ледяную воду. О происшествии с ним в полицию сообщил его напарник.
- Мужчины вместе дежурили на стройплощадке на Ремесленной улице, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. - Около полуночи один из них во время обхода территории обнаружил на берегу реки Малая Невка стопку одежды своего коллеги. При проверке выяснилось, что пропавший уже давно занимался моржеванием и часто совершал заплывы в этой прибрежной зоне.
На месте, где пропавший охранник оставил джинсы, футболку, куртку и даже свое нижнее белье, следов борьбы полицейские не обнаружили. Проверка продолжается.
Напомним, 17 ноября петербургские моржи устроили заплыв в Неве у Петропавловской крепости. С собой они взяли надувных дельфинов.
ИСТОЧНИК KP.RU