2019-11-27T18:47:08+03:00
Происшествия

Морж со стажем пропал во время голого купания в Малой Невке

Вещи мужчины нашел его коллега на берегу
Ольга НАЗАРКИНА
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Морж со стажем пропал во время ночного купания в Малой Невке.Морж со стажем пропал во время ночного купания в Малой Невке.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге идут поиски моржа, который в ночь на 26 ноября пропал во время купания в Малой Невке. Известно, что мужчина работал сотрудником частного охранного предприятия и давно практиковал экстремальное ныряние в ледяную воду. О происшествии с ним в полицию сообщил его напарник.

- Мужчины вместе дежурили на стройплощадке на Ремесленной улице, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. - Около полуночи один из них во время обхода территории обнаружил на берегу реки Малая Невка стопку одежды своего коллеги. При проверке выяснилось, что пропавший уже давно занимался моржеванием и часто совершал заплывы в этой прибрежной зоне.

На месте, где пропавший охранник оставил джинсы, футболку, куртку и даже свое нижнее белье, следов борьбы полицейские не обнаружили. Проверка продолжается.

Напомним, 17 ноября петербургские моржи устроили заплыв в Неве у Петропавловской крепости. С собой они взяли надувных дельфинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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