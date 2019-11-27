«Водоканал» заверил петербуржцев, что заводы по сжиганию осадка безопасны и экологичны

СЕГОДНЯ 19:27 2019-11-27T19:27:09+03:00

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«Водоканал» развеял самые популярные мифы об опасности заводов по сжиганию осадка в Петербурге. Горожан заверили, что выбросы токсичных диоксинов в Северной столице в 10 раз ниже, чем в Европе. Специалисты ответили и на слухи о росте числа онкологических заболеваний в районах, расположенных близ таких заводов.

- Во-первых, все врачи утверждают, что медицине пока неизвестны точные причины возникновения рака. Во-вторых, Роспотребнадзор постоянно проводит мониторинг деятельности заводов по сжиганию осадка и всегда отчитывается о благоприятном состоянии окружающей среды. В конце концов, все сотрудники подобных предприятий живы, здоровы и не страдают онкозаболеваниями, - цитирует мнение экспертов пресс-служба «Водоконала».

Специалисты сообщили, что благодаря заводам по сжиганию осадка уменьшаются объемы образующихся отходов сразу в 10 раз. При этом отсутствует патогенная микрофлора и нет никаких неприятных запахов в золе. Более того, утилизируемый пар можно использовать для выработки электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU