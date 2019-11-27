Петербуржец получил условный срок за таможенную аферу на 2 млн рублей
Бывший сотрудник петербургской таможни заработал на доверчивом знакомом 1,8 млн рублей. Мошенник посулил ему любое содействие со стороны руководства таможенных органов.
- По версии следствия, аферист с августа 2015 года по октябрь 2016 года из корыстных побуждений выудил у своего знакомого огромную сумму. Злоумышленник обещал, что за эти деньги начальники Северо-Западного таможенного управления будут принимать любые решения в его пользу. Когда обман вскрылся в отношении мужчины возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
Приговор по делу вынес Куйбышевский районный суд. В итоге мошенник получил три года лишения свободы условно. Пока приговор не вступил в законную силу.
Ранее стало известно об увольнении замглавы СЗТУ Максима Мамчура. Своей должности он лишился за грубое нарушение служебной дисциплины.
ИСТОЧНИК KP.RU