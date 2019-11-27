2019-11-27T19:33:25+03:00
Общество

Петербуржец получил условный срок за таможенную аферу на 2 млн рублей

Деньги мошенник выманил у своего приятеля обманом
Ольга НАЗАРКИНА
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Аферист с августа 2015 года по октябрь 2016 года из корыстных побуждений выудил у своего знакомого огромную сумму.Аферист с августа 2015 года по октябрь 2016 года из корыстных побуждений выудил у своего знакомого огромную сумму.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Бывший сотрудник петербургской таможни заработал на доверчивом знакомом 1,8 млн рублей. Мошенник посулил ему любое содействие со стороны руководства таможенных органов.

- По версии следствия, аферист с августа 2015 года по октябрь 2016 года из корыстных побуждений выудил у своего знакомого огромную сумму. Злоумышленник обещал, что за эти деньги начальники Северо-Западного таможенного управления будут принимать любые решения в его пользу. Когда обман вскрылся в отношении мужчины возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Приговор по делу вынес Куйбышевский районный суд. В итоге мошенник получил три года лишения свободы условно. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно об увольнении замглавы СЗТУ Максима Мамчура. Своей должности он лишился за грубое нарушение служебной дисциплины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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