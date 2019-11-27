2019-11-27T19:31:44+03:00
Происшествия

Два молодых жителя Гатчины скрутили центнер чугунных грузокомпенсаторов с железной дороги

За украденный металл им грозит до пяти лет лишения свободы
Петр КИБЕР
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Два жителя Гатчины похитили с железной дороги 100 килограммов чугунных грузов. Фото: УМВД РФ по СЗФО на транспорте.Два жителя Гатчины похитили с железной дороги 100 килограммов чугунных грузов. Фото: УМВД РФ по СЗФО на транспорте.
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Двух охотников за металлом задержали ночью 27 ноября транспортные полицейские из Ленинградской области. Их внимание привлекли две фигуры, которые скрываясь под покровом темноты тащили тяжелые мешки вдоль железной дороги. Проверка показала, что дело здесь нечисто.

- Двое жителей Гатчинского района Ленинградской области в возрасте 19 и 28 лет, вооружившись гаечными ключами, совершили тайное хищение шести чугунных грузокомпенсаторов на перегоне между станциями Павловск-Новолисино, - сообщает пресс-служба северо-западного Управления МВД России на транспорте.

Установлено, что мужчины похитили около 100 килограммов чугунный противовесов, которые используются для натяжения проводов контактной сети электропоездов. В пункте приема металлов за него могли дать рублей 600-700. Но не успели.

На задержанных с поличным «металлистов» завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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