Путин и Шойгу заложили на «Адмиралтейских верфях» универсальный патрульный корабль для Арктики

СЕГОДНЯ 19:47 2019-11-27T19:47:23+03:00

На церемонии закладки судна присутствовали Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: gov.spb.ru

Корабль может не только с легкостью раскалывать лед на своем пути, но и выполнять роль буксира [фото]

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27 ноября на «Адмиралтейских верфях» прошла закладка универсального патрульного корабля для Арктики. На торжественной церемонии присутствовал лично Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. На петербургском заводе похвастались, что новенький «Николай Зубов» - многоцелевой патрульный корабль ледового класса.

- Это второе универсальное судно проекта, предназначенного для Арктики. Одно из его главных преимуществ – легкое преодоление льда толщиной до полутора метров. Также «Николай Зубов» может выполнять роль буксира, - рассказывают об особенностях нового судна в пресс-службе Смольного.

Для "Адмиралтейских верфей" этот корабль уже второй по счету, который построят для Арктики. Фото: gov.spb.ru

К слову, похожий корабль «Иван Папанин» вовсю строится на «Адмиралтейских верфях». Также работники завода трудятся и над созданием двух подводных лодок для ВМФ России. Напомним, ранее в «Адмиралтейских верфях» завершили строительство новой неатомной подводной лодки «Петропавловск-Камчатский». Ее приняли на вооружение ВМФ России в понедельник 25 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU