Путин и Шойгу заложили на «Адмиралтейских верфях» универсальный патрульный корабль для Арктики
27 ноября на «Адмиралтейских верфях» прошла закладка универсального патрульного корабля для Арктики. На торжественной церемонии присутствовал лично Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. На петербургском заводе похвастались, что новенький «Николай Зубов» - многоцелевой патрульный корабль ледового класса.
- Это второе универсальное судно проекта, предназначенного для Арктики. Одно из его главных преимуществ – легкое преодоление льда толщиной до полутора метров. Также «Николай Зубов» может выполнять роль буксира, - рассказывают об особенностях нового судна в пресс-службе Смольного.
Для "Адмиралтейских верфей" этот корабль уже второй по счету, который построят для Арктики. Фото: gov.spb.ru
К слову, похожий корабль «Иван Папанин» вовсю строится на «Адмиралтейских верфях». Также работники завода трудятся и над созданием двух подводных лодок для ВМФ России. Напомним, ранее в «Адмиралтейских верфях» завершили строительство новой неатомной подводной лодки «Петропавловск-Камчатский». Ее приняли на вооружение ВМФ России в понедельник 25 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU