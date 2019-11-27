2019-11-27T20:16:40+03:00
Спорт

Стал известен стартовый состав «Зенита» на домашний матч с «Лионом» в Лиге чемпионов

Матч против французов начнется в среду 27 ноября в 20:55
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мушкетеры уже на стадионе! Аля гер ком аля гер! Фото: twitter.com/zenit_spbМушкетеры уже на стадионе! Аля гер ком аля гер! Фото: twitter.com/zenit_spb
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Стал известен стартовый состав «Зенита» на домашний матч с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ворота займет Михаил Кержаков. В линии защиты значатся Ракицкий, Иванович и Дуглас Сантос с Караваевым по краям. В центре сыграют Барриос, Оздоев, Кузяев и Дриусси. Нападение по традиции застолбили за собой Дзюба с Азмуном.

Свой состав опубликовали и французы. Как и ожидалось, игру с «Зенитом» пропустит звездный нападающий «Лиона» Мемфис Депай.

- В воротах сыграет Лопеш, в защите – Марсело, Андерсен, Денайер и Марсал. В центре окажутся Дюбуа, Корне, Тузар и Рен-Аделед. В нападении появятся Траоре, Корне и Дембеле, - сообщает пресс-служба «Лиона».

Добавим, что днем «Зенит» уже победил французскую команду, но в рамках Юношеской лиги УЕФА. Молодежка сине-бело-голубых выиграла со счетом 3:1. За матчем взрослых команд в ЛЧ можно следить в нашей прямой онлайн-трансляции на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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