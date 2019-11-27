Участкового, нашедшего крупнейшую в России лабораторию с наркотиками на 7 миллиардов рублей, поощрили премией в 50 тысяч рублей
Участковый уполномоченный Дмитрий Петров, наткнувшийся на крупнейшую в России нарколабораторию, награжден за успешный труд. Полицейский во время обхода в поселке Обуховец решил проверить ржавый ангар. Заглянул туда - а там целый склад "синтетической соли. Всего там нашли 80 тонн химикатов для изготовления наркотиков, и почти 8 тонн "соли", которую готовили к продаже. На черном рынке за это наркодельцы могли выручить 7 миллиардов рублей.
- Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин лично поблагодарил участкового уполномоченного Дмитрия Петрова, - сообщают в пресс-службе главка. - Благодаря его работе ликвидирована подпольная нарколаборатория в поселке Обуховец.
Наркотики хранили в ведрах Фото: МВД РФ
Дмитрий Петров за заслуги получил солидную премию в 50 тысяч рублей.
- Кроме того, Роман Плугин в МВД России представление на награждение отличившегося полицейского ведомственной наградой, - добавляют в полиции.
Самим же задержанным наркодельцам может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Свою лабораторию они маскировали под пилораму.
Оперативная съемка из нарколаборатории в Ленинградской области.Видео: пресс-служба МВД РФ
ИСТОЧНИК KP.RU