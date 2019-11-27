2019-11-27T20:27:54+03:00
Происшествия

Участкового, нашедшего крупнейшую в России лабораторию с наркотиками на 7 миллиардов рублей, поощрили премией в 50 тысяч рублей

В ангаре силовик нашел 8 тонн наркотиков
Роман ЛЯЛИН
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Петров награжден за заслуги Фото: МВД РФПетров награжден за заслуги Фото: МВД РФ
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Участковый уполномоченный Дмитрий Петров, наткнувшийся на крупнейшую в России нарколабораторию, награжден за успешный труд. Полицейский во время обхода в поселке Обуховец решил проверить ржавый ангар. Заглянул туда - а там целый склад "синтетической соли. Всего там нашли 80 тонн химикатов для изготовления наркотиков, и почти 8 тонн "соли", которую готовили к продаже. На черном рынке за это наркодельцы могли выручить 7 миллиардов рублей.

- Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин лично поблагодарил участкового уполномоченного Дмитрия Петрова, - сообщают в пресс-службе главка. - Благодаря его работе ликвидирована подпольная нарколаборатория в поселке Обуховец.

Наркотики хранили в ведрах Фото: МВД РФ

Наркотики хранили в ведрах Фото: МВД РФ

Дмитрий Петров за заслуги получил солидную премию в 50 тысяч рублей.

- Кроме того, Роман Плугин в МВД России представление на награждение отличившегося полицейского ведомственной наградой, - добавляют в полиции.

Самим же задержанным наркодельцам может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Свою лабораторию они маскировали под пилораму.

Оперативная съемка из нарколаборатории в Ленинградской области.Видео: пресс-служба МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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