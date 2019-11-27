Следователи Ленобласти просят помочь в розыске бритоголового серийного насильника

СЕГОДНЯ 20:49 2019-11-27T20:49:29+03:00

Злоумышленника успели сфотографировать, но он до сих пор на воле. Фото: lenobl.sledcom.ru

Летом мужчина изнасиловал 2 женщин во Всеволожском районе и до сих пор безнаказанно гуляет на свободе

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СК РФ по Ленобласти обратилось к СМИ и общественности с просьбой помочь установить личность и разыскать мужчину, которого подозревают в двух изнасилованиях. Уголовное дело в отношении злоумышленника уже возбуждено, однако он сам до сих пор безнаказанно гуляет на свободе.

- Он подозревается в изнасиловании двух женщин летом 2019 года во Всеволожском районе. 29 июня у Нарвина ручья в массиве Кудрово Заневского городского поселения он напал и подверг сексуальному насилию 58-летнюю женщину, которая спокойно прогуливалась по лесу. Чуть погодя, 14 июля в деревне Заневка он нашел себе новую жертву – 31-летнюю местную жительницу.

После обоих нападений мужчина тут же сбегал. Его личность и местонахождение пока не установлены. Однако у следователей есть фотография подозреваемого. Кто и когда заснял злоумышленника – неизвестно. Но по снимку можно заметить его основные приметы – бритая голова, смуглая кожа и худощавое телосложение.

Если у вас есть информация о насильнике, позвоните в СК по номерам 8-981-958-47-33, 8-906-276-12-79 или же в дежурную часть МВД - 8-999-045-12-71.

ИСТОЧНИК KP.RU