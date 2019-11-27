В центре «Велес» скончалась лисица, которая весь ноябрь пыталась оправиться от комы

СЕГОДНЯ 21:17 2019-11-27T21:17:00+03:00

К лисе возвращалась чувствительность, она вела себя активно, но, к сожалению, в конце ноября ее состояние резко ухудшилось

Изменить размер текста: A A

Сотрудники центра «Велес» сообщили трагичную новость – скончалась лисица, которая почти весь ноябрь пыталась оправиться от комы. Напомним, 5 ноября животное нашли на обочине одной из дорог Ленобласти. Специалисты «Велеса» подозревали у рыжей бедняжки перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Немногим верилось, что она выберется из комы, однако лиса потихоньку «ожила», начала передвигаться, кушать и даже грызть клетку.

В середине ноября казалось, что лиса вот-вот поправиться - уж больно активно она вела себя. Фото: vk.com/veles_spb

Казалось, что все идет хорошо. и рыжая плутовка вот-вот успешно пройдет весь курс лечения. Животное всеми действиями показывало, что ей уже надоело быть в неволе и охота скорее отправиться в лес. Но увы, в конце ноября состояние лисы резко ухудшилось.

- Опять… Опять плохо ест наша пациентка, которая в коме была… Правда, самостоятельно пьет. Но видно, что взгляд никакой. Опять проблемы с головой, похоже, - комментирует нездоровый вид лисицы сотрудник «Велеса» на последней видеозаписи с еще живым животным.

Многочисленные подписчики волонтеров поблагодарили их за заботу о зверьке и выразили трогательные соболезнования.

Лисице снова плохо после комы.Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU