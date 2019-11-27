2019-11-27T21:50:24+03:00
Спорт

Дзюба открыл счет в матче против «Лиона»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил мяч после углового в конце первого тайма
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: twitter.com/zenit_spbФото: twitter.com/zenit_spb
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«Зенит» открыл счет в матче против «Лиона» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Это сделал нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба на 42-й минуте игры. Дуглас Коста идеально выполнил подачу с углового, а гигантский форвард «Зенита» удачно выпрыгнул – и мяч полетел прямо в угол ворот. Вратарь гостей Лопеш был бессилен. Французы активно требовали посмотреть видеоповтор с помощью системы VAR и жаловались на то, что в момент углового Азмун толкал защитника «Лиона», однако арбитр гол все равно засчитал.

В итоге первый тайм закончился в пользу хозяев - 1:0. Если матч закончится победой «Зенита», это позволит петербургскому клубу сравнятся с «Лионом» по очкам и занять промежуточное второе место в турнирной таблице. Отметим, что у «Зенита» хорошие шансы на победу, пока сине-бело-голубые чуть перспективнее в атаке - взять хотя бы прорыв Азмуна, после которого мяч предательски ударился о штангу гостей.

Ранее Сергей Семак подчеркнул, что команда понимает о необходимости победы в матче с французами.

- Нынешняя ситуация в турнирной таблице диктует, что нам необходимо выигрывать, мы отстаем от «Лиона». «Зенит» пропустил в каждой игре Лиги чемпионов? Это говорит о нашем уровне и уровне соперников. Достаточно большая пища для размышлений. Пока это наш уровень, - цитировала главного тренера пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что за ходом игры с «Лионом» можно следить через нашу прямую онлайн-трансляцию на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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