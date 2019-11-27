Петербуржцы злятся на часовые очереди в аквапарк «Питерлэнд» из-за «черной пятницы»

27 Нояб. 21:59 2019-11-27T21:59:39+03:00

По словам очевидцев, для того, чтобы попасть к кассам требуется от 4 до 6 часов ожидания

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Петербуржцы массово жалуются на огромные очереди к кассам в аквапарке «Питерлэнд». Виной всему – акция в рамках «черной пятницы», благодаря которой можно купить билеты со скидкой в 50%. По словам очевидцев, в торговом центре люди стоят в очереди от 4 до 6 часов.

- Толпа народа стоит там с самого утра. Вот уж фурор… Я отстоял там около часа – и очередь почти не продвинулась! Пришлось послать все и уйти прочь. А те счастливчики, что купили дешевый билет, тут же продают его вдвое дороже, - пишет очевидец Антон в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Особенно красноречивым получилось видео очереди. На нем видно, как она растянулась вплоть до входа в торговый центр. Петербуржцы в комментариях к публикации об огромных очередях отшучиваются и советуют всем «ждунам» спокойно прийти в обычный день и купить билет без лишней нервотрепки.

- Проще это время потратить на работу и заработать в 4-6 раз больше! – уверена одна из свидетелей коллапса в «Питерлэнде».

Огромные очереди в аквапарк "Питерлэнд".

ИСТОЧНИК KP.RU