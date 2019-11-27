2019-11-27T22:25:42+03:00
Спорт

СКА с вратарем-дебютантом обыграл «Сочи» со счетом 4:2, доведя серию побед до семи подряд

Последний матч домашней серии в ноябре держал в напряжении до самого конца
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В воротах СКА играл 17-летний дебютант Ярослав Аскаров. Фото: vk.com/skaВ воротах СКА играл 17-летний дебютант Ярослав Аскаров. Фото: vk.com/ska
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Петербургский СКА одолел «Сочи» со счетом 4:2, что стало для команды седьмой победой к ряду. Таким образом, армейцам удалось выиграть и все матчи домашней серии в конце ноября. В игре с гостями из Сочи за СКА отличились дважды Коскиранта и по разу Кузьменко с Плотниковым. За «Сочи» забили Шмелев и Стремвалль. Особенно напряженным вышел второй период, закончившийся со счетом 3:2. Решающую роль сыграл 17-летний дебютант в воротах армейцев.

- Несмотря на игру «Зенита», сегодня «Ледовый» был полностью заполнен, за что спасибо всем болельщикам. Что касается игры – были хорошие отрезки и не очень. Главное, взяли два очка в нужный момент. Наш вратарь-дебютант Ярослав Аскаров оставил нас на плаву, потащил в нужный момент, - подвел итоги встречи главный тренер петербургского клуба Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Последней игрой в ноябре для СКА станет выездной поединок против рижского «Динамо». Он пройдет 30 ноября. Начало – в 17:30 по московскому времени. Сейчас СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, отставая от ЦСКА всего на три очка. Но у московских армейцев есть еще игра в запасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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