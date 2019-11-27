На улице Маршала Захарова вспыхнула трехкомнатная квартира
27 ноября около 20:30 на улице Маршала Захарова вспыхнула квартира в корпусе №3 дома №16. О тревожном пожаре сообщали очевидцы в соцсетях. По их словам, на место тут же приехали врачи скорой помощи и спасатели МЧС с четырьмя машинами. Судя по фотографиям с места происшествия, на улице собрались много зевак. Некоторые жильцы подъезда с горящими соседями поспешили выбежать во двор.
- Установлено, что пожар произошел в трехкомнатной квартире. В одной из комнат обгорела обстановка на площади 12 квадратных метров. В 21:14 открытое горение ликвидировали. Что касается пострадавших, то сведения о них к нам не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Жители Красносельского района пишут в соцсетях, что дом на Маршала Захарова не простой, а социальный и якобы там повсеместно сдают квартиры для маргиналов.
ИСТОЧНИК KP.RU