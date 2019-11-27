Глава Карелии рассказал о результатах проверки города, где выпал желтый снег и замертво падали птицы

27 Нояб. 23:30 2019-11-27T23:30:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал на своей странице «Вконтакте» о результатах проверки специалистами города Сегежа, где выпал желтый снег и замертво падали птицы. Первое, что он отметил – у Роспотребнадзора к пробам воздуха и горячей воды не оказалось никаких претензий. А вот дальше все уже не так радужно.

- По результатам исследований Минсельхоза, у погибших голубей нашли повышенное содержание поваренной соли в печени. Предположительно, они отравились антигололедным реагентом. Но взаимосвязи между деятельностью местной бумажной фабрики и мертвыми птицами нет, - пишет Парфенчиков.

Однако, по предварительным результатам, Росприроднадзор все же выявил на целлюлозно-бумажном комбинате в Сегеже превышение выбросов вредных веществ. Глава Карелии заверил, что до конца 2021 года очистное оборудование на фабрике модернизируют. На эти цели потратят 805 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU