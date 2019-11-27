Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, о чем думал во время матча с «Лионом»
Великолепная игра голкипера петербургского клуба Михаила Кержакова в первом и втором таймах позволили зенитовцам вырвать победу 2:0 в матче против «Лиона» на своем поле. Сам вратарь после игры объяснил, что его не интересовала игра французов.
- В голове сидел вчерашний матч «Реал» - «ПСЖ», - заметил Кержаков. - Мадридцы вели 2:0, а потом пропустили. Так что концентрацию надо было сохранить до финального свистка. Для нас было не так важно, как сыграет «Лион». Отталкивались от себя. Самый напряженные моменты игры? Начало второго тайма, у «Лиона» получился своеобразный навал, но мы это ждали. В эти 10-15 минут важно было не пропустить. У французов классные игроки, они бросили вперед все силы.
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