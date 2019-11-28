2019-11-28T00:12:20+03:00
Спорт

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос уверен, что надо менять ситуацию в Лиссабоне

И объяснил, что его команде нужно перед игрой со «Спартаком»
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Футболисты «Лиона» ни разу не смогли поразить ворота «Зенита». Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»Футболисты «Лиона» ни разу не смогли поразить ворота «Зенита». Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Футболисты «Лиона» не смогли ни разу поразить ворота «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября. Бразильский защитник Дуглас Сантос «сине-бело-голубых» считает, что его команде по силам победить и в следующей игры еврокубка – в португальском Лиссабоне.

- Мы ожидали, что матч будет сложным, таким он и вышел, - сказал Дуглас Сантос. - Времени на подготовку было немного, но мы справились и одержали заслуженную победу. Знаю, что «Зенит» в последние два сезона не побеждал в еровкубках на выезде. Теперь нам надо исправить ситуацию и побеждать «Бенфику» в декабре на выезде. Уверен, мы готовы победить. Но сейчас нужно сконцентрироваться на «Спартаке» и после этого матча думать об оставшихся матчах в этом году. Перед игрой с московским клубом у нас впереди всего три дня и мы должны начать отдыхать прямо сейчас. Хорошо подкрепиться, перевести дух и начать готовиться к очень важной игре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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