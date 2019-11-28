Петербуржцы заметили на улицах города отчаянного моржа на велосипеде
Жители Петербурга обсуждают в соцсетях отчаянного моржа, передвигающегося по городу на своем велосипеде. Его заметили во Фрунзенском районе. Возможно, мужчина с оголенным торсом готовит себя к полноценному погружению в холодную воду. Фотографии бесстрашного велосипедиста выложили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане отличились ироничными комментариями, оценивая поступок петербуржца.
- Вы цены на бензин видели?! Вот он и пересел на велосипед.
- Вот скукожился, бедолага. Ну хотя бы перчатки надел.
- Небось женщина оставила его без всего. Наверняка от ее мужа дал деру через балкон. Хорошо, что штаны успел натянуть!
Среди комментаторов ожидаемо появились сибиряки, которые отметили, что в Петербурге пока никакой не мороз. И действительно - напомним, во второй половине последней недели ноября в Петербурге ожидается потепление до нуля градусов. Синоптики обещают и мокрый снег с дождем.
ИСТОЧНИК KP.RU