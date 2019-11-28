2019-11-28T00:20:37+03:00
Общество

Петербуржцы заметили на улицах города отчаянного моржа на велосипеде

Мужчина щеголял на велосипеде с оголенным торсом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Возможно, мужчина готовит свое тело к полноценному погружению в холодную воду. Фото: vk.com/unreleased_dtpВозможно, мужчина готовит свое тело к полноценному погружению в холодную воду. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

Жители Петербурга обсуждают в соцсетях отчаянного моржа, передвигающегося по городу на своем велосипеде. Его заметили во Фрунзенском районе. Возможно, мужчина с оголенным торсом готовит себя к полноценному погружению в холодную воду. Фотографии бесстрашного велосипедиста выложили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане отличились ироничными комментариями, оценивая поступок петербуржца.

- Вы цены на бензин видели?! Вот он и пересел на велосипед.

- Вот скукожился, бедолага. Ну хотя бы перчатки надел.

- Небось женщина оставила его без всего. Наверняка от ее мужа дал деру через балкон. Хорошо, что штаны успел натянуть!

Среди комментаторов ожидаемо появились сибиряки, которые отметили, что в Петербурге пока никакой не мороз. И действительно - напомним, во второй половине последней недели ноября в Петербурге ожидается потепление до нуля градусов. Синоптики обещают и мокрый снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину за рулем «Рено» сразил сердечный приступ, а его авто выбросило в кювет на дороге в Ленобласти
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет отделять Дзюбу от команды
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос уверен, что надо менять ситуацию в Лиссабоне
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, о чем думал во время матча с «Лионом»
Глава Карелии рассказал о результатах проверки города, где выпал желтый снег и замертво падали птицы
«Зенит» героически одолел «Лион» со счетом 2:0 и поднялся на вторую строчку своей группы в Лиге чемпионов
На улице Маршала Захарова вспыхнула трехкомнатная квартира
СКА с вратарем-дебютантом обыграл «Сочи» со счетом 4:2, доведя серию побед до семи подряд
Петербуржцы злятся на часовые очереди в аквапарк «Питерлэнд» из-за «черной пятницы»
Дзюба открыл счет в матче против «Лиона»
В центре «Велес» скончалась лисица, которая весь ноябрь пыталась оправиться от комы
Следователи Ленобласти просят помочь в розыске бритоголового серийного насильника