Петербуржцы заметили на улицах города отчаянного моржа на велосипеде

СЕГОДНЯ 00:20 2019-11-28T00:20:37+03:00

Возможно, мужчина готовит свое тело к полноценному погружению в холодную воду. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Изменить размер текста: A A

Жители Петербурга обсуждают в соцсетях отчаянного моржа, передвигающегося по городу на своем велосипеде. Его заметили во Фрунзенском районе. Возможно, мужчина с оголенным торсом готовит себя к полноценному погружению в холодную воду. Фотографии бесстрашного велосипедиста выложили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане отличились ироничными комментариями, оценивая поступок петербуржца.

- Вы цены на бензин видели?! Вот он и пересел на велосипед.

- Вот скукожился, бедолага. Ну хотя бы перчатки надел.

- Небось женщина оставила его без всего. Наверняка от ее мужа дал деру через балкон. Хорошо, что штаны успел натянуть!

Среди комментаторов ожидаемо появились сибиряки, которые отметили, что в Петербурге пока никакой не мороз. И действительно - напомним, во второй половине последней недели ноября в Петербурге ожидается потепление до нуля градусов. Синоптики обещают и мокрый снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU