Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет отделять Дзюбу от команды

СЕГОДНЯ 00:29 2019-11-28T00:29:19+03:00

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Победа над французским клубом (2:0) далась очень не просто зенитовцам – заявил после матча наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак. И признался, что противник доминировал значительную часть встречи.

- Рады, что победили, - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции. - До последнего тура остаемся в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В первом тайме мы играли лучше, немного сели низко в начале второго тайма. Хорошо, что забили до перерыва. У соперника хорошие индивидуальные исполнители, нам пришлось тяжело. После перерыва «Лион» прибавил, стал играть более активно и агрессивно. Мы не могли выйти, теряли много мячей, не могли цепляться за них, не могли справиться с давлением, которое было. Когда «Лион» стал действовать менее активно, появились моменты. Радуюсь ли я, что в «Зените» играет Дзюба? Я радуюсь, что у нас есть такая команда. А один игрок в поле не воин. Артем сыграл замечательно, как и другие футболисты. И я рад каждому из игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU